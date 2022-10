Calcio serie D, il Vastogirardi prosegue la marcia, pari d’oro al ‘Riviera delle Palme’ (video)

Sesto risultato utile consecutivo per il Vastogirardi che mantiene un punto di distacco dalla vetta del girone F di serie D. Al Riviera delle Palme, l’undici di Coletti mostra i muscoli e una difesa di ferro che malgrado l’inferiorità numerica per buona parte della ripresa, complice l’espulsione (rosso diretto) comminata a Gargiulo, impatta 0-0 contro il Porto d’Ascoli. Come già accaduto a Tolentino il portiere Danilo Petriccione ipnotizza dagli undici metri Napolano che calcia fuori un calcio di rigore. Ottimo pareggio anche per il Termoli che esce indenne dal rettangolo di Avezzano (1-1) grazie ad una rete del solito Carnevale. Nel prossimo turno al Di Tella gli altomolisani ospitano il Roma City, mentre per gli adriatici secondo test in trasferta sul campo della neo capolista Fano. (servizio Rete8)

La nuova classifica: Fano, Pineto, Avezzano 14, Vastogirardi (-1), Trastevere 13, Porto d’Ascoli 12, Team Nuova Florida 11, Albalonga, Chieti, Sambenedettese, Senigallia 10, Tolentino 8, Vastese 7, Notaresco 6, Montegiorgio 5, Roma City 4, Termoli 3