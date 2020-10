Calcio serie D, per l’Agnonese ancora una sconfitta in terra di Abruzzo

Quarta sconfitta consecutiva per l’Olympia Agnonese che cede l’intera posta in palio alla neo promossa Castelnuovo Vomano. Nonostante l’innesto di qualche nuovo elemento portato in Alto Molise dal l presidente Daniele Trotta, i molisani non sono riusciti a tornare a casa con un risultato positivo il quale avrebbe significato un’iniezione di fiducia in chiave futura. Così dopo l’illusione del pareggio (1-1), gli abruzzesi hanno messo la freccia grazie ad un calcio di rigore procurato da uno sfortunato intervento di Litterio. Nel finale incredibile la palla gol sciupata da Imho a tu per tu con il portiere avversario, mentre nei minuti di recupero da registrare un salvataggio sulla linea della porta abruzzese. Tentativi che lasciano ancor di più l’amaro in bocca per una sconfitta evitabile. A questo punto in attesa di ulteriori rinforzi, diventa fondamentale il match di domenica prossima quando al ‘Civitelle’ sarà di scena il Vastogirardi degli ex Ruggieri e Guida, che continua a scalare la classifica complice il successo sul blasonato Rieti. Infine in vetta prosegue la marcia del Campobasso che supera all’inglese il Montegiorgio. (il servizio video è di Rete8)

Tutti i risultati: Campobasso-Montegiorgio 2-0; CynthiAlbalonga – Castelfidardo 1-0; Recanatese- Porto Sant’Elpidio 3-0; Notaresco-Fiuggi 3-1; Tolentino-Giulianova 1-1; Vastese-Pineto 1-0; Vastogirardi-Rieti 1-0; Castelnuovo Vomano-Agnonese 2-1; Matese – Aprilia nd.

La classifica: Campobasso, Notaresco, Recanatese 10, Castelnuovo Vomano 9, Tolentino 8, Vastogirardi, Albalonga 7, Montegiorgio, Pineto, Fiuggi 6, Vastese (-1) 4, Matese 3, Giulianova, Castelfidardo, Porto Sant’Elpidio 2, Aprilia 1, Agnonese 0.