Calcio serie D: quarto ko di fila per l’Olympia, Senigagliesi verso l’esonero

Quarto ko di fila per l’Olympia Agnonese sconfitta al ‘Civitelle’ dal Castelfidardo. La vittoria dei marchigiani matura nella ripresa grazie alle marcature di Braconi e Cusimano che portano a tredici le reti incassate da Landi nelle ultime quattro apparizioni. Fisarmonicisti che avrebbero potuto incrementare il bottino se solo, nel primo tempo, Giampaolo non avesse stampato sul palo un calcio di rigore.

Con una difesa di burro, che conferma le sue debolezze, la nota più dolente in casa Olympia arriva da attacco impalpabile nonché incapace di elaborare azioni degne di nota sotto la porta avversaria.

Non si salva neppure il centrocampo dove il solo Chiavazzo si barcamena come può e porta la croce di un undici che va rifondato in toto. Sul banco degli imputati finisce il tecnico Stefano Senigagliesi che nelle prossime ore potrebbe ricevere il benservito dal club chiamato a fare scelte radicali se vorrà evitare la retrocessione diretta.

A riguardo girano diversi nomi che potrebbero sostituire l’allenatore granata. Il tutto in vista del difficile recupero di mercoledì a Tolentino. Nel frattempo la società dirama il silenzio stampa in attesa di nuove mosse che l’ambiente aspetta con ansia. Se l’Atene del Sannio piange, viaggiano a gonfie vele le altre due molisane impegnate nel girone F.

Il Campobasso espugna Fiuggi (doppietta di Cogliati) e consolida la prima posizione in classifica; il Vastogirardi, grazie alle marcature di Pesce e capitan Ruggieri, strappa un importantissimo pareggio sul campo della Recanatese.

Il tabellino di Agnonese – Castelfidardo 0-2

Reti: 9’ st Braconi, 17’ st Cusimano

Ol.Agnonese: Landi, Vespa (14’ st Cecci), Marfella, Carnevale, Litterio, Pertosa, Maniscalchi (21’ st Lombardi), Chiavazzo, Krajina, Angelini, Amouzou. A disp.: Caputo, Di Stasio, Cassinis, Milone, Del Gaudio, Di Ciocco, Quarta. All. Senigagliesi

Castelfidardo: David, Santangelo, Mataloni, Rossini, Puca, Rinaldi, Cusimano, Bracciatelli, Perpepai (42’ Moussandja) Giampaolo, Braconi (29’ st Cardinali). A disp.: Sprecacenere, Fabiani, Bocci, Corcione, Mancini Di Dio, Monachesi. All. Passeri

Arbitro: Bouabid di Prato

Note: gara disputata a porte chiuse. Al 25’ pt Giampaolo sbaglia un calcio di rigore. Ammoniti: Puca, Bracciatelli, Cecci, Marfella. Recupero: 2’ + 3’

Tutti i risultati di giornata: Aprilia – Montegiorgio 2-1; P. Sant’Elpidio-Vastese 0-1; Fiuggi-Campobasso 1-2; Agnonese – Castelfidardo 0-2; Pineto-Matese (rinviata); Giulianova – Notaresco 0-2; Recanatese – Vastogirardi 2-2; Rieti-Castelnuovo 3-4; Tolentino-Albalonga 0-1.

La classifica: Campobasso ** 33, Castelnuovo 30, Notaresco ** 28, Vastogirardi *, Rieti , Albalonga, Castelfidardo * 24, Vastese 21, Aprilia* 20, Recanatese ***** 19, Fiuggi** 18, Pineto *** 17, Montegiorgio ****** 14, Tolentino *** 12, Matese ***** 10, Giulianova *** 6, Agnonese ****, Sant’Elpidio *** 3 (ogni asterisco una partita in meno)