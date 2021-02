Calcio serie D, rinviato al 3 marzo il recupero Agnonese – Giulianova

La gara di recupero tra Olympia Agnonese e Giulianova, valevole per la IX giornata di andata del campionato di serie D, e in programma domani 17 febbraio ad Agnone, è stata rinviata a mercoledì 3 marzo. Alla base del rinvio le nevicate degli ultimi giorni, che al pari del massiccio manto ghiaccio creatosi, ricoprono il rettangolo in sintetico del “Civitelle”.

Gli attaccanti argentini Valentin Haberkon e Franco Sosa

Nel frattempo la società granata ufficializza l’arrivo dell’attaccante argentino Franco Tomas Sosa, classe 1995, ex Anagni e Vis Ariano Accademia. Sosa già in mattinata ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni presso l’antistadio di Isernia dove la rosa di Andrea Liguori ha iniziato a preparare la sfida contro l’Fc Matese in calendario domenica 20 febbraio.