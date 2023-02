Calcio serie D, Vastogirardi e Termoli muovono la classifica con due pareggi

Sergio Ruggieri disinnesca il pericolo sconfitta che stava maturando sul rettangolo del Roma City e il Vastogirardi si mantiene a debita distanza (+3) dalla zona play – out. I laziali, passati in vantaggio con il bomber Simone Raffini (59’), subiscono il gol del pareggio (72’) dell’uomo squadra gialloblu che assicura ai suoi un pareggio di platino soprattutto vista l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Gargiulo (52′). L’altra molisana, il Termoli, non va oltre uno scialbo 0-0 contro il Fano. Tuttavia gli adriatici muovono la classifica e agganciano al terz’ultimo posto il Montegiorgio. Entrambe le squadre sono ad un punto di distanza dalla Vastese che all’Aragona impatta 2-2 con il Matese di Corrado Urbano. Ai biancorossi non bastano le reti di Di Nardo e De Cerchio raggiunti dalle prodezze di Sorrentino e dell’ex di turno Esposito. Nel prossimo turno il programma prevede Vastogirardi – Vastese e Matese – Termoli in due (quasi) derby che possono valere un’intera stagione.

La nuova classifica: Pineto* 53, Senigallia 47, Trastevere 44, Albalonga* 41, Porto d’Ascoli 39, Matese 38, Fano, Avezzano 36, Chieti, Vastogirardi (-1) 31, Sambendettese (-1) 29, Roma City 28, Vastese 26, Montegiorgio, Termoli 25, Notaresco 22, Tolentino 19. *una gara da recuperare