Calcio, tifosi Agnonese a società: “Fare chiarezza sul futuro del club granata”

Dai tifosi dell’Olympia Agnonese riceviamo e pubblichiamo.

I tifosi dell’Olympia Agnonese esprimono preoccupazione per l’evoluzione negativa della stagione agonistica 2020-2021 e dicono basta allo stillicidio a cui si assiste da mesi. Alle incertezze dell’avvio di campionato, si sono aggiunti deficit gestionali e scelte discutibili, che non onorano 100 anni di storia del sodalizio e 14 anni ininterrotta di serie D. C’è bisogno di chiarezza, a livello societario, gestionale e tecnico.

Il Grifo è della città di Agnone, che ha messo a disposizione strutture sportive e ricettive, che poche società possono vantare. Non è pensabile continuare ad assistere allo scollamento tra sodalizio e comunità. Il progetto qual è? Chi sono i nuovi dirigenti della società? A queste e tante altre domande non vi è risposta, anche perché sono indefiniti perfino gli interlocutori.

Poca chiarezza e vuoto gestionale producono, alla fine, l’attuale situazione in classifica che, in assenza di capacità di analisi, di interventi mirati e dirigenti competenti resterà tale. E questo, Agnone e il club granata non lo meritano.