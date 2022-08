Calici nel Bosco, degustazione guidata di vini molisani con abbinamenti gastronomici

Il bosco di Sant’Onofrio a Chiauci (IS) sarà la splendida cornice di Calici nel Bosco, una serata di degustazione guidata di vini del Molise con abbinamenti di tipicità locali.L’evento è in programma lunedì 8 agosto 2022, a partire dalle ore 18.00, ed è organizzato dal Parco Avventura Cerris Park e dall’AIS Molise, Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Isernia.Una collaborazione inedita quella tra Cerris Park e AIS Molise volta alla conoscenza più approfondita del territorio molisano e delle sue specialità: parlare del territorio non solo tramite la promozione dei vini locali ma anche delle realtà che ci circondano, in una unità di intenti. Dal 2009 AIS Molise qualifica e promuove la figura del sommelier e contribuisce alla diffusione della cultura del bere bene in maniera moderata e consapevole, oltre a svolgere numerose attività, come eventi e degustazioni per promuovere e valorizzare il mondo del vino e seminari di approfondimento. Cerris Park è una realtà giovane nel panorama molisano: un Parco Avventura immerso in un meraviglioso bosco di cerri con diversi percorsi pensati appositamente per mettere alla prova le capacità di abilità e di equilibrio di grandi e piccoli. Tra ponti sospesi, passerelle oscillanti, attraversamenti di reti e lanci dalla zip line il divertimento è assicurato.

Calici nel Bosco prevede tre tipologie di ticket: si potrà decidere se partecipare alla degustazione guidata (costo euro 15), oppure trascorrere un pomeriggio a Cerris Park cimentandosi nel pomeriggio nei percorsi avventura e poi fermarsi per la serata di degustazione a cura dei sommelier dell’AIS Molise (costo euro 30), o ancora degustare un singolo calice (costo euro 2). I vini scelti per la degustazione sono: Spumante Brut Rosé metodo Charmat, Falanghina del Molise DOC, Rosso del Molise DOC, Tintilia del Molise DOC. Un’occasione imperdibile per trascorrere una serata alla scoperta di un Parco Avventura immerso nella quiete dei boschi dell’Alto Molise degustando calici di ottimi vini del Molise.

I posti sono limitati. È consigliata la prenotazione ai seguenti recapiti: +39 328 027 0890 cerrispark.mdl@gmail.com

Parco Avventura Cerris Park

Bosco di San’Onofrio, Chiauci (IS)

Tel. 328 027 0890

cerrispark.mdl@gmail.com