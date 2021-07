Cambio del nome a Caccavone, gli alunni rievocano la storia

Si è svolta nei giorni scorsi la rievocazione dello storico Consiglio comunale che esattamente cento anni fa deliberò il cambio del nome da Caccavone a Poggio Sannita. L’evento culturale è stato curato dagli alunni ed ex alunni della scuola “Maria Antonietta Bottaro“. «Un grande ringraziamento va alle docenti Maria Porrone, Lucietta Amicone e Valeria Fagnani e alle responsabili dello Sprar, Daniela Monti, Marzia Moauro e Marisa Di Lollo che hanno preparato, con maestria e passione i ragazzi ottenendo dagli stessi un ottimo risultato. – commenta il sindaco Giuseppe Orlando – Infine voglio ringraziare i colleghi amministratori della giunta, Lucietta Amicone e Tonino Amicone e il consigliere delegato alla cultura e organizzazione degli eventi del Centenario, Cristofer Amicone, per l’ottima organizzazione dell’evento, nonostante le incertezze generate dalla pandemia». E non finisce certo qui il ricordo dello storico cambio di nome. «Si cercherà di ripercorrere tratti di storia antecedente e post cambio del nome da Caccavone a Poggio Sannita e Il prossimo appuntamento è fissato al 18 agosto. – spiegano dall’amministrazione comunale – Sarà data ampia comunicazione di quanto previsto per quella giornata».

