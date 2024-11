Campana del Giubileo, sul Tg1 il servizio dalla Pontificia fonderia Marinelli di Agnone

Ribalta nazionale per la Pontificia fonderia Marinelli di Agnone. Un servizio del Tg1, rete ammiraglia del servizio pubblico televisivo, entra con le telecamere accese all’interno della millenaria fonderia agnonese per svelare, è questo il termine usato dalla giornalista Felicita Pistilli, una delle campane per il Giubileo. «La fusione è stata fatta, questo è un momento davvero emozionante. Abbiamo fermato la storia nella materia» commenta in video Pasquale Marinelli, cotitolare della fonderia insieme al fratello Armando, svelando appunto il logo del Giubileo impresso sul corpo della campana.

«Entrando qui si scopre una storia di volti, di manualità tramandata di padre in figlio, ma la tecnica è sempre la stessa, ininterrottamente dalle metà del milletrecento» commenta la giornalista varcando le soglie della fonderia tra le più antiche del mondo, con gli attuali artisti giunti alla ventisettesima generazione. «Rintocchi che da secoli scandiscono il tempo degli altri», in ogni luogo, parrocchia, chiesa e villaggio della terra, da nord a sud, da est a ovest, praticamente in tutti i continenti. Il video mostra e fa sentire, per la prima volta e sulla rete ammiraglia della Rai nazionale, il rintocco della campana che sarà donata a Papa Francesco in occasione dell’apertura del Giubileo, un’altra grande occasione di visibilità e notorietà non solo per la Fonderia Marinelli, ma per la stessa Agnone e l’Alto Molise.

E poi le immagini insistono sui dettagli, come nel caso degli angeli che sono stati raffigurati anche sulla campana di un altro Pontefice, Pio undicesimo, ormai un secolo fa. Il 24 dicembre prossimo, all’inaugurazione dell’anno santo, cinque campane della Fonderia Marinelli saranno traslate a Piazza San Pietro, dove suoneranno a festa al cospetto di Papa Francesco. L’unica nota stonata arriva dal sito Rainews.it dove il servizio televisivo viene riproposto, ma con l’indicazione Basilicata, invece che quella corretta, cioè Molise.