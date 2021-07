Campi di grano e bosco minacciati dal fuoco, in azione due canadair

Giornata di fuoco, ieri, in località Carrafella di Sant’Elia a Pianisi, dove ha rischiato di bruciare un’area boscata di circa 300 ettari denominata Bosco Ficarolo a confine con il comune di Colletorto. Sul posto hanno lavorato, per ore, le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Santa Croce di Magliano e Termoli. Visto il pericolo imminente che le fiamme aggredissero il bosco, si è reso necessario il supporto di ben due canadair giunti rispettivamente da Ciampino e Lamezia. Ciò nonostante sono andati in fumo 3,5 ettari di un campo di grano, 2 ettari di noceto, 2 ettari di stoppie ed un ettaro di bosco.

