Campionati regionali di atletica,  Ciallella e Di Marco campionesse nella categoria ragazze

È stato un weekend importante quello vissuto al campo scuola Nicola Palladino di Campobasso dove si sono assegnati i campionati regionali di atletica leggera per categorie e specialità. Per la NAI due i titoli incassati nella giornata di ieri: Carmen Ciallella si è riconfermata campionessa regionale categoria ragazze sui 1000 metri, conducendo una gara molto tattica sin dai primi metri e Giulia Di Marco ha conquistato il titolo nei 3000 metri di marcia con il tempo di 20.38 migliorando di ben 22 secondi il suo personal best.



In pista è sceso Davide Innamorato che nonostante la buona prova ha sofferto l’andamento altalenante della gara non riuscendo a bissare il successo delle compagne di allenamento.

Soddisfazione per il tecnico Giacomo Rizzi che negli anni ha lanciato e cresciuto diversi campioni, a partire da Stefano Ciallella, e di recente pur cambiando specialità continua a raggiungere risultati vincenti con i suoi giovani atleti.