Campionato regionale Allievi: cinquina all’esordio per l’Olympia di mister Dell’Oglio

Superba partita d’esordio per i ragazzini di mister Dell’ Oglio che travolgono i pari età del Roccaravindola nel campionato regionale della categoria Allievi. Una partita che rasenta la perfezione: ampi fraseggi e continui cambi di marcia, con una tenuta atletica superiore rispetto agli avversari. Le reti, nella prima frazione di gioco, di Antenucci e Fantilli. Poi i Boys accorciano con calcio di rigore dubbio. Nel secondo tempo sale in cattedra un super Misischia che distribuisce palloni su tutti i fronti. Segna la terza rete di nuovo Antenucci con un bel colpo di testa in area. Quarto e quinto gol due vere e proprie magie del super Misischia che da fuori area inventa due tiri ben piazzati che si insaccano alle spalle del portiere avversario. «I ragazzi dell’Olympia hanno giocato un’ottima partita sotto la super regia di mister Dell’Oglio. -commentano dalla società – Unica nota negativa l’arbitro, sempre lontano dalla azione, che ha segnalato tre fuorigioco inesistenti che avrebbero condotto sicuramente al gol».

