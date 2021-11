Nella mattinata di oggi una squadra di Vigili del fuoco del comando di Campobasso ha recuperato un cane caduto in un dirupo allagato. L’animale non riusciva a risalire forse perché troppo anziano. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco che con semplici manovre sono riusciti a metterlo in salvo.

