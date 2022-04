Cani con orecchie e code mozzate, indagini dei Carabinieri forestali nel Chietino

Nell’ambito della manifestazione Bull Breed Registry Championship, svoltasi nei giorni scorsi presso il Campo Boario di Atessa, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria e di Fara Filiorium Petri, in stretta collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti e con il supporto della stazione Carabinieri territoriale, hanno eseguito controlli volti a verificare il rispetto delle normative sul benessere e sulla gestione degli animali da compagnia.

Dopo aver riscontrato alcune irregolarità, sono state elevate dodici sanzioni amministrative per violazione della normativa vigente in materia di anagrafe canina per un importo totale di € 500. I militari hanno inoltre avviato indagini in merito ad un caso rilevato di caudotomia e conchectomia, pratiche eticamente non lecite poiché permanentemente lesive di parti anatomiche importanti per i cani ai fini del loro comportamento e della comunicazione intra ed interspecifica. Potrebbe pertanto essere configurato il reato di maltrattamento, punito dall’art. 544 ter. c.p., che prevede fino a 18 mesi di reclusione ed una multa fino a 30 mila euro.