Cantieri pericolosi nel Chietino: sanzioni per seimila euro e denunciato un imprenditore

I Carabinieri della Compagnia di Lanciano, coordinati dal maggiore Vincenzo Orlando, unitamente ai militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti e della Stazione Forestale di Lanciano, hanno proceduto all’ispezione di un cantiere edile in opera nel quartiere Santa Rita. I militari nel corso dell’ispezione hanno riscontrato delle irregolarità in tema di sicurezza sul lavoro, in particolare rilevando che durante le opere di demolizione del fabbricato non è stata opportunamente indicata la viabilità nel cantiere, in violazione dell’art.108 del D.Lgs. 81/2008. Le verifiche si sono concluse con il deferimento all’Autorità Giudiziaria dell’amministratore unico della ditta appaltatrice con sede legale in provincia di Napoli con contestuali prescrizioni che hanno comportato sanzioni penali per circa 6.000 euro. La specifica attività di controllo rientra nella campagna per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, avviata dal Comando Provinciale di Chieti, e si tratta di una manovra strategica che per il 2022, su tutto il territorio nazionale, impegnerà l’Arma dei Carabinieri nel controllo del rispetto della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle normative in materia di lavoro e di ambiente, tematiche rese ancor più attuali dalle agevolazioni concesse dal Governo in materia di edilizia privata.

