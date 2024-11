Cap Training, giovani imprenditori agricoli in aula con gli studenti dell’istituto agrario

Si è svolto ieri ad Atri, nell’istituto tecnico agrario Adone Zoli, l’incontro tra gli imprenditori agricoli e gli allievi delle classi quinte e quarte nell’ambito del progetto Cap Training, curato da Coldiretti e cofinanziato dall’Unione europea per favorire l’interazione diretta tra gli studenti – i potenziali imprenditori agricoli di domani – e i giovani imprenditori della Rete di Coldiretti Giovani Impresa, fornendo un’occasione di confronto.

Così per una giornata, le porte dell’istituto si sono aperte per una lezione “speciale”. Al posto degli insegnanti, in cattedra si sono susseguiti gli interventi di tre imprenditori under 30: Carla Di Michele, delegata di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo e membro dell’esecutivo nazionale nonché titolare di una azienda agricola multifunzionale a Cepagatti, Leonardo Rocchetti, delegato dei giovani di Coldiretti Teramo e Cristiana Lauriola, delegata dei giovani di Pescara. Dopo le testimonianze degli imprenditori, per far capire agli studenti quello che potrebbe essere il loro futuro professionale, è intervenuto Luca Di Giandomenico, responsabile tecnico di Coldiretti Abruzzo, che ha illustrato i vari bandi, le opportunità legate alla politica agricola comunitaria e gli strumenti finanziari a supporto delle giovani aziende agricole.

“E’ stata una esperienza molto positiva che ci ha permesso di presentare la vita reale di chi sceglie l’agricoltura ma anche di capire quali sono le esigenze e le aspettative delle nuovissime generazioni – spiega Carla Di Michele – è stato poi un modo nuovo di fare divulgazione e formazione sulla politica agricola comunitaria in una scuola all’avanguardia che rappresenta un importante punto di riferimento per chi vive di agricoltura. Ringraziamo per la grande disponibilità la dirigente scolastica Paola Angeloni e la professoressa Alessandra Maranella che ci ha seguito nella preparazione dell’incontro”. “Con questo progetto – ha aggiunto Leonardo Rocchetti – vogliamo cementare un confronto partecipe e propositivo di due mondi destinati in ogni caso ad incontrarsi”.