Capracotta e la sua piccola scuola nella rete nazionale dei Comuni costruttori di gentilezza

Le piccole scuole di montagna dimostrano, ancora una volta, di avere una marcia in più, anche in termini di idee e fantasia creativa. E infatti il piccolo plesso scolastico di Capracotta, in collaborazione con l’amministrazione comunale sempre attenta e sensibili a queste tematiche, ha celebrato “La Giornata mondiale della Gentilezza”.

«Una panchina viola, colore simbolo della gentilezza, è stata posizionata nello spazio del balcone esterno del nostro plesso scolastico, – spiega divertito e partecipe il sindaco del “tetto” dell’Alto Molise, Candido Paglione – a testimonianza del valore che assumono i buoni comportamenti a partire proprio dai bambini e dai ragazzi». Educare e formare, obiettivi precipui dell’azienda formativa per eccellenza che è la scuola, ma sempre affiancata dalle famiglie e dalle istituzioni locali, ancor più vicine nei piccoli centri dell’entroterra appenninico.

«Ringraziamo per questo tutto il personale docente per la preziosa e convinta collaborazione offerta alla nostra iniziativa. – aggiunge con intuibile soddisfazione il primo cittadino Paglione – Si tratta di un piccolo gesto che serve a focalizzare la nostra attenzione e le nostre cure su quello che abbiamo in comune; un modo semplice per richiamare i valori che ci appartengono e per coltivare la cultura del rispetto, delle buone maniere, della tolleranza e dell’educazione. In una sola parola della “Gentilezza”».

Con l’installazione della panchina viole, tra l’altro, il Comune di Capracotta entra ufficialmente a far parte della Rete nazionale dei Comuni costruttori di Gentilezza. Un altro primato che il Comune più alto dell’entroterra molisano può appuntare sul petto.