Carabinieri Agnone: promozioni e onorificenze ai militari e il comandante assume il grado di maggiore

Da tre stellette a una torre una stella, al comando della compagnia Carabinieri di Agnone torna, dopo qualche anno, un ufficiale superiore. Nessun avvicendamento al comando, ma solo una promozione per il neo maggiore Evangelista.

Promozioni e onorificenze per i Carabinieri della compagnia di Agnone. L’ufficiale in comando, Carlo Alberto Evangelista, da qualche giorno ha ottenuto un avanzamento e assume quindi il grado di maggiore. Il luogotenente Vincenzo Monno, ha ottenuto la prestigiosa medaglia Mauriziana per i dieci lustri di carriera militare. Inoltre la compagnia altomolisana fa registrare la promozione di due appuntati scelti con qualifica speciale che vengono promossi al grado di vice brigadiere: si tratta di Francesco Di Gennaro e Nicola Passaro.

Caterina d’Alba