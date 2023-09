Carabinieri Castel di Sangro: il capitano Giuseppe Testa è il nuovo comandante della compagnia

Il capitano Giuseppe Testa è il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Castel di Sangro. Questa mattina il passaggio delle consegne con l’ufficiale uscente, il maggiore Fabio Castagna, trasferito, dopo quattro anni di permanenza, ad altri incarichi direttivi presso il comando carabinieri tutela della salute di Roma.

Tra i due uno scambio reciproco di sinceri auguri. Il capitano Giuseppe Testa, romano di origine con passioni per l’ambiente e la montagna, nel 2012 si arruola nell’Arma e frequenta prima l’Accademia Militare di Modena e poi il corso di applicazione alla Scuola Ufficiali Carabinieri Roma. Al termine del lungo percorso formativo e di perfezionamento, consegue la laurea specialistica in giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

L’ufficiale subentrante, nella sua carriera, ha svolto importanti incarichi. Prima del suo arrivo a Castel di Sangro, ha diretto la compagnia carabinieri di Maddaloni, in provincia di Caserta. Un territorio particolarmente impegnativo sotto il profilo operativo.

In precedenza, sempre nel casertano, ha ricoperto delicate mansioni di direzione di organismi a valenza investigativa. Inoltre, nel tempo, ha maturato anche esperienze professionali all’estero, con partecipazioni alle missioni internazionali di pace in teatri difficili come l’Africa el’Iraq, dove ha diretto, alternando, unità organizzative con funzioni di polizia militare e di addestramento delle polizie locali.