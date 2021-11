Carabinieri: domani pomeriggio ad Agnone le solenni celebrazioni della Virgo Fidelis

L’Arma dei Carabinieri celebra, con tutti gli onori del caso, la Virgo Fidelis anche in Alto Molise. Ed è sicuramente una bella novità che mancava nella cittadina altomolisana da diversi anni. L’evento, organizzato dalla compagnia Carabinieri al comando del capitano Carlo Alberto Evangelista, è in programma domani, 23 novembre. Alle ore 18, presso la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli, il parroco, don Onofrio Di Lazzaro, celebrerà una santa messa solenne in onore della Virgo Fidelis, celeste patrona dei Carabinieri in armi e in congedo, alla presenza del capitano comandante Evangelista, dei suoi uomini in divisa, dell’associazione nazionale Carabinieri e delle autorità politiche del posto. Una suggestiva novità per la città di Agnone, una celebrazione che cade tra l’altro nell’ottantesimo anniversario della battaglia di Culqualber e che coincide, per tradizione dell’Arma, con la “Giornata dell’Orfano”. Ovviamente saranno attuate tutte le disposizioni vigenti finalizzate a prevenire il contagio da Covid19.

