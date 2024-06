Carabinieri: dopo 38 anni di servizio attivo il luogotenente Mangiapia lascia l’Arma

Dopo 38 anni di servizio intensi e ricchi di soddisfazioni, da domani, 10 giugno 2024, il Luogotenente in Carica Speciale Pietro MANGIAPIA lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Bucchianico (CH). Una carriera iniziata il 22 settembre 1986 con l’arruolamento come allievo Sottufficiale presso la Scuola di Velletri al termine del quale, con il grado di Vice Brigadiere, viene destinato in Sardegna, in forza alla Stazione Carabinieri di Ilbono (NU).

Nel 1993 l’arrivo in Abruzzo presso il Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Laureato in Scienze dell’Amministrazione e insignito il 2 giugno 2024 dell’onorificenza di “Cavaliere” della Repubblica Italiana, MANGIAPIA ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Bucchianico il 13 luglio 2015, alla vigilia dei festeggiamenti in onore di San Camillo de Lellis. Nell’ultimo periodo della sua carriera ha condotto le indagini più delicate ed in particolare riguardo a due efferati omicidi che hanno interessato proprio la comunità Bucchianichese.

A testimonianza della splendida carriera e dello spirito di servizio, il 5 giugno 2023, a Pompei, in occasione della celebrazione del 209° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, al cospetto del Comandante Interregionale dei Carabinieri “Ogaden”, il Luogotenente MANGIAPIA è stato insignito del premio annuale conferito ai Comandanti di Stazione dell’Arma dei Carabinieri che si sono particolarmente distinti nell’attività d’istituto, in particolare riconoscendo il lodevole impegno con cui il Comandante ha saputo gestire i molteplici, delicati aspetti gestionali del proprio reparto, conquistando la stima e la fiducia della cittadinanza e delle autorità locali.

Il Comandante Provinciale di Chieti, Col. Alceo GRECO, ha ringraziato il Luogotenente MANGIAPIA per il suo impegno e la sua dedizione che rimarranno come esempio e bagaglio per i colleghi del Comando Provinciale di Chieti, augurando a Pietro ogni bene per il nuovo capitolo della sua vita, come nonno di due splendidi gemelli, senza uniforme ma con l’Arma dei Carabinieri nel cuore.