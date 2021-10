Carabinieri, il comandante Di Lena incontra il sindaco di Chieti

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha incontrato stamane il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Chieti, recentemente arrivato in città. Si tratta del tenente colonnello Massimo Di Lena, in arrivo dal Nucleo investigativo Carabinieri per la provincia di Pesaro-Urbino, ultima sede in ordine di tempo, precedentemente, con i gradi da capitano, comandante della compagnia Carabinieri di Atessa. «Una competenza ampia e variegata come la sua, sarà preziosa per la nostra città. – ha commentato il sindaco della città capoluogo – Abbiamo dato la nostra più piena disponibilità a fare sinergia e a lavorare insieme per il nostro territorio, certi che avremo un interlocutore attento, sensibile e operativo».

