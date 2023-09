Carabinieri: il generale Aceto lascia la Legione Abruzzo e Molise e consegna onorificenze ai militari

Il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Paolo Aceto, nella mattinata odierna ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso per il saluto di commiato in vista della prossima cessione del Comando. L’alto Ufficiale, al comando della Legione con sede a Chieti dal 22 giugno 2021 e ora destinato ad un prestigioso incarico presso il Comando Generale dell’Arma, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Colonnello Luigi Dellegrazie, dagli Ufficiali, da una rappresentanza di militari e dai responsabili regionale e provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestale.

Nel corso della cerimonia di saluto, il Generale Aceto ha sottolineato il sostegno della Legione Abruzzo e Molise alle varie attività dell’Arma nella provincia di Campobasso, ringraziando tutto il personale per la disponibilità, la professionalità e l’impegno profuso, delle volte anche in mansioni non proprio di competenza, conquistando così ampia credibilità sul territorio provinciale. Il Generale ha poi consegnato alcune ricompense ai militari del Comando Provinciale.

Nel dettaglio, ha consegnato due Encomi Solenni del Comando Generale dell’Arma all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Bencivenga Michele e all’Appuntato Renzi Nunzio addetti al Nucleo Radiomobile di

Bojano, quali esempi di virtù civiche e non comune senso del dovere, per aver soccorso una donna vittima di aggressione domestica lanciatasi dal balcone e contestualmente salvato dalle fiamme il di

lei convivente, autore dell’aggressione, rimasto bloccato in preda a una crisi epilettica nell’appartamento.



Consegnati inoltre alcuni Encomi Semplici al Luogotenente C.S. De Felice Giuseppe, al Luogotenente De Micheli Giovanni, al Maresciallo D’Amico Pierluigi, al Brigadiere Capo Cagnetta Tommaso, al Brigadiere Santangelo Gianluca e al Vice Brigadiere Cecere Giuseppe, tutti distintisi in un’importante operazione di servizio finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine della cerimonia, il Generale Aceto ha incontrato le Autorità locali di vertice, incontrando il presidente della Giunta regionale del Molise.