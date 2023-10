Carabinieri: il generale Neosi nuovo comandante della Legione Abruzzo e Molise

«Porgo il benvenuto personale e quello della giunta regionale, anzi il bentornato in Abruzzo, al generale di brigata Antonino Neosi, nuovo comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Nel contempo porgo al generale di brigata, Paolo Aceto, che ha lasciato la nostra regione gli auguri per il nuovo incarico a cui è stato chiamato. Al generale Neosi confermo la massima collaborazione istituzionale con la Regione Abruzzo per tutte le attività che ci vedranno lavorare insieme». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

