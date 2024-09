Carabinieri: il maggiore Fiorini comandante del nucleo investigativo L’Aquila

Domenico Fiorini, maggiore dell’Arma, da pochi giorni, è il nuovo comandante del nucleo Investigativo dei carabinieri dell’Aquila. Originario della provincia di Frosinone, 47 anni, dal 2003 ha intrapreso la carriera militare nell’Arma, frequentando il corso applicativo presso scuola ufficiali carabinieri in Roma.

Durante la lunga esperienza professionale, costellata di numerosi riconoscimenti, ha ricoperto vari e delicati incarichi dell’organizzazione territoriale e addestrativa. Per anni è stato impegnato nel campo della lotta alla criminalità comune e organizzata, con esperienze anche nel sud Italia. Il maggiore Fiorini torna in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, dove, dal 2016 al 2019, con il grado di capitano, ha retto il comando della compagnia di Castel di Sangro.

Da ufficiale superiore, nell’attuale grado di maggiore, prima del trasferimento all’Aquila, ha ricoperto l’incarico di capo sezione addestramento della scuola allievi a carabinieri di Campobasso.

Il maggiore Domenico Fiorini succede al capitano Toni Bocchino trasferito a Cittaducale (Ri), quale comandante della compagnia.