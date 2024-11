Carabinieri: il maggiore Massaro lascia il Nucleo Investigativo, al suo posto il tenente Cucciniello

Dopo oltre due anni al comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Campobasso, il Maggiore Giuseppe Massaro lascia l’incarico per raggiunti limiti di età. L’Ufficiale, sposato e originario di San Marco in Lamis si è arruolato nell’Arma come Sottufficiale nel 1987, rivestendo vari incarichi, inizialmente a Catania presso il N.O.R. di Fontanarossa, passando poi per la Prima Sezione del Nucleo Investigativo di Foggia e da Ufficiale quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Giovanni Rotondo.

Il suo, due anni fa, fu un ritorno al Comando Provinciale di Campobasso, dove nel ruolo Ispettori, aveva retto dal 1995 al 2000, il Comando della Stazione Carabinieri di Lucito. Diversi anche gli encomi assegnati per operazioni di servizio nonché diverse onorificenze come la Medaglia d’Oro, al Merito di lungo Comando e Mauriziana.

L’Ufficiale, oltre ad alcune operazioni di servizio antidroga condotte sul territorio molisano come “White Beach”, “White Cat” e “Friends”, lascerà un ottimo ricordo anche per le sue doti umane e caratteriali, mostrate quotidianamente sia con la popolazione che con i suoi collaboratori.

A seguito del congedo del Maggiore Massaro, il Comando del Nucleo Investigativo è stato assunto dal Tenente Costantino Cucciniello, di origini campane, proveniente dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Melfi.