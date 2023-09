Carabinieri: il maresciallo Pagnano assume il comando della stazione di Pietrabbondante

Il Capitano Francesco IODICE ha assunto il comando della compagnia Carabinieri di Isernia. L’ufficiale, nato a Capua (CE), nel 2005 ha brillantemente conseguito una laurea, vecchio ordinamento, in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università Orientale di Napoli e l’anno successivo si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri iniziando la sua formazione professionale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Nel 2007 assume il Comando di un Plotone presso il 10° Reggimento Campania, ed ha impiegato i suoi uomini prevalentemente in servizi di Ordine Pubblico in Campania e nel resto d’Italia ove era necessario rinforzare i dispositivi locali. Dal 2012 al 2019 ha assunto il Comando della Tenenza Carabinieri di Melito di Napoli (NA) e si è trovato ad operare in un territorio pervaso da fenomeni ad alto indice di criminalità di tipo mafioso. Successivamente ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Molfetta (BA) che ha retto per quattro anni ottenendo brillanti risultati in termini di contrasto alla criminalità. Nell’incarico che si appresta ad assumere da oggi, l’ufficiale porterà un considerevole bagaglio di esperienza che gli permetterà di impiegare efficacemente le risorse a sua disposizione per raggiungere i più elevati risultati.

I due comandanti di stazione appena giunti sono invece i seguenti:

Mar. Ord. Pietro LEPORE, arruolato nel 2016, proveniente dalla Stazione CC di Gerano (RM), che ha assunto il comando della Stazione CC di Colli al Volturno (IS), avente competenza sui Comuni di Colli al Volturno, Fornelli, Scapoli e Rocchetta a Volturno;

Mar. Matteo PAGNANO, arruolato nel 2018, proveniente dalla Stazione CC di Piombino (LI), che ha assunto il comando della Stazione CC di Pietrabbondante (IS) avente competenza sui Comuni di Pietrabbondante e Castelverrino.