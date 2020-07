Carabinieri: pattuglie a piedi per prevenire i furti in abitazione

Il Comando Compagnia dell’Arma di Isernia, in occasione del periodo estivo, ha disposto il rafforzamento dei servizi di controllo su strada e nei centri abitati anche più piccoli, al fine di prevenire e contrastare i reati ed il fenomeno dei furti.



Nel centro storico di Isernia sono stati altresì programmati servizi di pattuglia a piedi al fine di rafforzare maggiormente il rapporto di vicinanza con la popolazione. L’attività di presidio che verrà svolta, darà maggior risalto al centro storico cittadino contribuendo nel contempo a consolidare la stima degli abitanti verso le Istituzioni che vigilano alla salvaguarda del bene comune. L’iniziativa potenzierà la sicurezza durante il periodo estivo garantendo condizioni di maggiore tranquillità per consumatori e commercianti disincentivando, contemporaneamente, qualunque tentativo di reato e costituendo un rassicurante cordone di protezione per chi vuole passeggiare in sicurezza e godersi la vita cittadina.