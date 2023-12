Carabinieri: Scampamorte lascia Schiavi e torna ad Agnone, al suo posto il maresciallo Monte

Il maresciallo ordinario Walter Scampamorte, agnonese, lascia il comando della stazione Carabinieri di Schiavi di Abruzzo, in Alto Vastese, e torna nella “sua” Agnone. Il passaggio di consegne con il nuovo comandante di Schiavi, il maresciallo Antonio Monte, è avvenuto in questi giorni, presso il comando della compagnia Carabinieri di Atessa, al cospetto del capitano Alfonso Venturi.

Dopo qualche giorno di affiancamento tra i due sottufficiali, già nelle prossime ore, dunque, precisamente nella giornata di domani, il maresciallo Monte, originario di Torrebruna, sempre nell’Alto Vastese, e proveniente dal comando della stazione di Montefalcone nel Sannio, assumerà il comando della stazione Carabinieri di Schiavi, mentre il maresciallo ordinario Scampamorte assumerà il comando dell’Aliquota radiomobile della compagnia Carabinieri di Agnone.

Per una singolare coincidenza il maresciallo Monte, con il grado di brigadiere, ha prestato servizio, negli anni scorsi, proprio presso la compagnia Carabinieri di Agnone, in forza al Nucleo operativo e radiomobile. Una permanenza di circa quindi anni ad Agnone, durante i quali l’allora brigadiere si è fatto apprezzare dai colleghi e dalla cittadinanza per la professionalità e l’impegno profuso. Scampamorte invece lascia Schiavi dove arrivò al comando, il suo primo incarico da comandante di stazione, nel maggio del 2018.