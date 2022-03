Carapellese in fiamme: distrutti quindici ettari di vegetazione tra frutteti e incolto

Un incendio di vaste dimensioni sta divorando ettari di vegetazione in località Carapellese, al confine tra i territori comunali di Schiavi di Abruzzo, nel Chietino, e Poggio Sannita, in Molise. Le fiamme, stando alle prime stime, hanno già percorso qualcosa come quindici ettari di vegetazione, tra frutteti e incolto, macchia mediterranea. Sul posto stanno operando, già da ore, i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Per quanto di competenza è presente sui luoghi percorsi dalle fiamme una pattuglia di Carabinieri forestali. Al momento risultano ancora dei focolai attivi.

