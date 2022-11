Carenza di autorizzazioni, la motosega resta spenta: salvo, per adesso, l’abete da donare al Papa

La motosega resta spenta. Il previsto taglio dell’abete in agro di Agnone, all’interno del bosco di Montecastelbarone, non è avvenuto. Questa mattina mezzi e personale si sono recati sul posto per procedere al taglio dell’abete da donare al Papa in occasione del Natale, qualcosa però non è andato secondo i piani e, complice forse la presenza dei Carabinieri forestali di Agnone, l’operazione è stata annullata. Ne dà conferma alla nostra testata giornalistica il comandante dei Carabinieri forestali di Isernia, il colonnello Gianluca Grossi, il quale tuttavia sottolinea che non c’è stato alcuno stop imposto alle operazioni di taglio da parte dei militari operanti, come scritto frettolosamente da qualcuno, bensì le due amministrazioni comunali coinvolte, quella di Agnone e quella di Rosello, hanno autonomamente deciso di rinviare l’abbattimento in attesa di una integrazione ai documenti autorizzativi che dovrebbe arrivare dall’autorità forestale e dal gestore del sito di importanza comunitaria, cioè la Regione Molise.

Caterina D’Alba