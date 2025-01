Carenza di infrastrutture e spopolamento, la Commissione bicamerale studia il “caso” Molise

«Si è conclusa oggi in Molise, presso la Prefettura di Campobasso, la diciassettesima missione della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui LEP» dichiara il Presidente Francesco Silvestro.

«Gli incontri hanno offerto un’importante occasione di confronto con le rappresentanze locali e ci hanno permesso di raccogliere dati preziosi per valutare lo stato dei servizi essenziali nella Regione. Durante gli incontri è emersa una preoccupazione comune sulla carenze di infrastrutture sul territorio, che incide sulla rete dei trasporti e complica la garanzia di servizi essenziali, con la pesante mancanza di trasporto ferroviario.

Un altro dato emerso riguarda il fenomeno dello spopolamento, che purtroppo si ripercuote anche in termini numerici sulle risorse umane dei comuni della Regione. Sono estremamente soddisfatto del dialogo instaurato e della documentazione raccolta, che costituiranno una base fondamentale per i prossimi passi della Commissione. – continua Silvestro – Ringrazio, in primis, il Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, per la gentile ospitalità. Ringrazio per l’importante contributo il sen. Claudio Lotito. Inoltre, un ringraziamento a tutti gli auditi, ai rappresentati delle istituzioni come il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti; il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti; il Sindaco di Campobasso, Maria Luisa Forte; il presidente della Camera di Commercio, Paolo Spina e i rappresentati delle organizzazioni datoriali e dei sindacati della Regione per la partecipazione e la collaborazione che hanno offerto ai lavori della Commissione» conclude Silvestro.