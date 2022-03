Caro benzina, Tartaglione: «Attivare meccanismo di riduzione accise previsto in Finanziaria»

«Prima di ripartire anche io, come tanti italiani, ho dovuto fare il pieno alla mia macchina. Solitamente bastavano 65€, oggi il prezzo è salito ad 82€. È un’emergenza per tutti, in particolare per il mondo produttivo e del lavoro e lo Stato e l’Europa non possono restare a guardare. Per prima cosa bisogna tagliare le accise e noi, come gruppo di Forza Italia alla Camera, abbiamo presentato un’interrogazione in cui si chiede di applicare, attraverso un decreto d’urgenza, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla Finanziaria 2008 e che non comporta riduzioni di gettito per la finanza pubblica. Un primo passo, per poi intervenire anche sull’Iva e la UE, compatta, deve assumere provvedimenti seri contro la speculazione in atto».

E’ quanto dichiara la parlamentare di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione.