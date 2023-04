Carri allegorici e prodotti locali, a Poggio Sannita esplode la ‘Festa della Primavera’

L’idea è partita da Maria Porrone e da Fausta Mancini (tra le più attive animatrici culturali del borgo) ed è stata proposta al Comitato “Pro Poggio Sannita” che l’ha fatta propria, con la speranza che possa diventare una “Mostra-Mercato dei prodotti della Primavera”. Domenica prossima 23 aprile nel paese altomolisano la primavera esploderà, esprimendosi con un corteo di canti, fiori e colori. Infatti, dopo il raduno in Piazza XVII aprile alle ore 17, una sfilata festante (formata da un carro allegorico con la Primavera ed un cavaliere attorniati da adulti e da bambini vestiti in modo variopinto e recanti cesti di fiori) percorrerà Via Roma per poi tornare in Piazza dove si potranno gustare di dolci e in particolare le squisite scrippelle. L’invito a partecipare alla festa è rivolto a tutti i paesi vicini di Molise e del confinante Abruzzo.

“L’auspicio – commentano le ideatrici di pari intesa con l’Università delle Generazioni di Agnone – è che il Molise faccia rete con tutte le manifestazioni per la Primavera, così come per tutti gli altri eventi che hanno una forte valenza turistico-produttiva. Si spera, infatti, che le Istituzioni possano coordinare ciò che borghi e paesi realizzano in tale periodo. La vetrina primaverile, oltre all’esultanza per la bella stagione che si prepara, potrebbe contenere tante proposte economico-commerciali come, ad esempio, la ‘Festa del caciocavallo di primavera’ che è reputato il migliore dell’anno. Poggio Sannita – aggiungono – potrebbe avere un ruolo assai significativo in tale contesto, abbinando la spontaneità delle iniziative culturali alla concretezza socio-economica tendente a creare nuovi posti di lavoro e far restare in loco qualche giovane”.