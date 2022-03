Casa della Comunità, cosa prevede il progetto per l’ospedale ‘Caracciolo’

Prende forma il progetto di Casa della Comunità all’interno dell’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone. Oltre un milione e 300 mila euro l’investimento con i lavori che dovranno ultimarsi entro il 2026. Inizio delle opere entro quest’anno. I fondi destinati al Molise derivano dal Pnrr – Missione 6 Salute.

“L’intervento – si legge nelle schede pubblicate sull’albo pretorio dell’Asrem – è concepito con le Linee per lo sviluppo e l’assistenza territoriale del SSN. La struttura consente di potenziare i servizi offerti sul territorio con l’integrazione tra servizi sanitari, socio sanitari, servizi sociali territoriali, con strumentazione polispecialistica, infrastruttura informatica e punto prelievi. Nella struttura opereranno gruppi multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti e infermieri di comunità. L’intervento annuncia inoltre opere edili, la realizzazione-adeguamento di impianti tecnologici per telemedicina e fornitura di apparecchi elettromedicali. La riqualificazione degli ambienti esistenti, la realizzazione di servizi igienici, locali per visite, ecc.”. Ed ancora: “La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione di emergenza, di forza motrice per le apparecchiature portatili di radiologia, di chiamata ed un impianto per i gas medicali”. Sempre in tale ambito, previsto l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale che per il presidio altomolisano prevede l’arrivo di una Tac a 128 strati per una spesa pari a 680mila euro.