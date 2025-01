Casa di riposo senza alcuna autorizzazione, scatta il sequestro dell’immobile da parte del Nas

I Carabinieri del Nas di Pescara, con il supporto dei colleghi della compagnia di Giulianova (TE), hanno sequestrato una struttura ricettiva per anziani ubicata in Silvi (TE). Il provvedimento in seguito a perduranti irregolarità riscontrate sia dai militari del Nas sia dalle successive verifiche sul posto esperite dai Vigili del fuoco e dall’autorità sanitaria competente.

Sono emerse, infatti, inadeguatezze igienico sanitarie, strutturali e nel setting assistenziale fornito in modo inadeguato alle persone ospitate.

I militari hanno scoperto la totale assenza di autorizzazioni all’esercizio di attività socio assistenziali.

La struttura ha continuato ad operare nonostante un precedente provvedimento di cessazione delle attività emesso dall’autorità.