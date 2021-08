Presunti casi Covid a Villacanale, incontro con don Ciotti spostato ad Agnone

“Come in Cielo, così in terra”, la presentazione del libro di don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana di Trivento, che vedrà la partecipazione di don Luigi Ciotti, si terrà sulla scalinata ‘Buonarroti’, ad Agnone. L’evento, inizialmente programmato nella frazione di Villacanale, avrebbe subito lo spostamento della sede a causa di alcuni casi Covid registrati nelle ultime ore nella piccola frazione alle porte di Agnone. L’appuntamento organizzato dall’Associazione Nuova Villacanale, dalla Caritas diocesana e dal Comune di Agnone, resta fissato per domani, giovedì 5 agosto a partire dalle ore 18,00.

