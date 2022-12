Cena Olympia Agnonese, il presidente Russo: «Serve sostegno dagli imprenditori per tornare dove ci spetta»

Cena di Natale, ieri sera, per tutto lo staff tecnico, i dirigenti, i giocatori, collaboratori e i simpatizzanti della società Olympia Agnonese, alla quale hanno preso ovviamente anche gli allenatori del settore giovanile. L’allegro conviviale si è tenuto presso il ristorante Serafini.

Dopo la cena i ragazzi e tutti i partecipanti si sono stretti intorno alla torta con lo stemma dell’Olympia per brindare all’avvenire. Il presidente Mario Russo ha ringraziato personalmente tutti per l’impegno che consente di portare avanti «questa bella iniziativa» e auspicato «un maggior coinvolgimento di altre forze imprenditoriali in società. Affinché la gloriosa Olympia possa tornare nei posti che le spettano».

Un grazie particolare è stato rivolto dalla presidenza anche «ai referenti della scuola calcio, una attività che sta crescendo numericamente anno dopo anno e si registrano infatti sempre di più iscrizioni di ragazzi provenienti dai paesi limitrofi. Insomma un settore giovanile che abbraccia tutto l’Alto Molise e l’Alto Vastese».

Anche il gruppo degli Allievi, di ritorno dalla partita di recupero a Gioia Sannitica, si è unito ai festeggiamenti, insieme al responsabile del settore giovanile Fernando Sica, a mister Dell’Oglio e ai collaboratori Cocucci, Verdile, Roberti e al dirigente Di Ciocco.