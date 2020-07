Cerca funghi e si perde nel bosco, lo ritrovano i Vigili del fuoco

Si perde nel bosco di Carovilli, lo ritrovano i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Disavventura per un 58enne di Sessano del Molise che questa mattina mentre era alla ricerca di funghi ha perso l’orientamento in mezzo alla fitta vegetazione in località Colle Arso. Resosi conto di quanto stava accadendo, l’uomo, tramite il cellulare ha allertato i Carabinieri della locale stazione che a loro volta hanno inoltrato la richiesta di soccorso ai Vigili del fuoco. Diretti dal capo squadra Angelo Di Pietro, gli uomini del distaccamento di Agnone si sono messi subito alla ricerca dell’uomo. Determinante la conoscenza del territorio di un Vigile del fuoco di Carovilli in servizio ad Isernia. Infatti sentito telefonicamente il 58enne è riuscito in poco tempo a farlo rintracciare dai colleghi.

