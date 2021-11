Chiusura natalizia della Sevel: tutti a casa dal 23 dicembre al 9 gennaio

La Rsa Fim-Uilm-Fismic della Sevel di Atessa comunica che: «Nella riunione odierna, è stato condiviso l’accordo per la chiusura natalizia che va dalle ore 22.15 del 23 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 compreso. Tale chiusura interesserà anche il reparto di CKD della Lastratura. La copertura della suddetta chiusura sarà effettuata con ferie/par e verrà spostata la giornata della festività del Santo Patrono (San Leucio) a copertura del 5 gennaio. Mentre, non si esclude l’ipotesi ad oggi remota che, la riapertura dello stabilimento potrebbe essere anticipato al 7 gennaio. Inoltre, l’azienda ha precisato che la situazione forniture rimane critica e che dal 1° dicembre prevedono di lavorare a velocità più basse, rimanendo a 15 turni, senza dipendenti in cassa integrazione ed ha comunicato ché verrà interrotto il rapporto di lavoro a circa 190 lavoratori in staff-leasing su un totale ad oggi di circa 450».

