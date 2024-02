Cimitero di Villacanale, in arrivo nuove opere di manutenzione. Comune stanzia 25mila euro

Il cimitero della frazione di Villacanale, ad Agnone, sta per vivere una trasformazione grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. Con un investimento complessivo di 25mila euro, la concessionaria ‘Sammartino Costruzioni Srl’ si è assunta la responsabilità di rinnovare e valorizzare il luogo di riposo, fondamentale per la comunità locale. Il progetto di manutenzione e valorizzazione del cimitero è stato affidato alla ‘Sammartino Costruzioni’, un’azienda con comprovata esperienza nel settore.

L’obiettivo principale è quello di preservare la storia e la sacralità del luogo, garantendo nel contempo un ambiente dignitoso e accogliente a quanti vi si recano. I 25mila euro destinati ai lavori saranno impiegati in diverse fasi, mirate a migliorare sia la struttura delle cappelle che l’aspetto estetico dell’intera area. Nello specifico, la ‘Sammartino Costruzioni’ si è impegnata a ristrutturare l’immobile adibito a cappelle e magazzino, garantendo così un ambiente sicuro e rispettoso per i visitatori. Inoltre, parte dei fondi sarà destinata alla pavimentazione dell’area a monte dei loculi, intervento che non solo migliorerà l’aspetto visivo del cimitero ma faciliterà anche l’accesso per coloro che desiderano onorare i propri cari.

L’iniziativa del Comune rappresenta un chiaro esempio di collaborazione tra il settore privato e la comunità locale.

Il cimitero di Villacanale, con il suo fascino rurale e la ricca storia che racchiude, è un patrimonio inestimabile per la comunità di Agnone. Gli interventi di manutenzione e valorizzazione non solo contribuiranno a mantenere intatte le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo a garanzia di memoria e riflessione per le generazioni future. In definitiva, con l’investimento di 25mila euro il cimitero di Villacanale si prepara a vivere una nuova fase della sua storia. I lavori di manutenzione e valorizzazione non solo rinnoveranno la struttura, ma contribuiranno anche a preservare e celebrare la memoria di quanti vi riposano.