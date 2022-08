Cinema e aperitivo, la nuona tendenza estiva si chiama ‘Moviexology’

Oggi si sente spesso parlare di moviexology, una tendenza molto particolare che sta diventando “di casa” in questa estate 2022. Nello specifico, ci si riferisce all’unione fra due passioni come l’aperitivo e il cinema, che accomunano moltissimi italiani. Questo trend fa riferimento anche all’attenzione nei confronti dei film che esaltano il buon bere e i momenti di convivialità vissuti con un cocktail in mano, come nel caso dell’immortale “Il Grande Gatsby”. Vediamo dunque di approfondire questa tendenza, e di scoprire quali sono i migliori cocktail dell’estate 2022.

Cos’è il Moviexology e quali sono i migliori cocktail dell’estate

La Moviexology è una tendenza unica nel suo genere, in grado di unire due grandi passioni degli italiani: il cinema e l’aperitivo. Questo connubio permette di godere appieno dell’esperienza della visione di un film, grazie ai migliori drink estivi, ma permette anche di godersi un aperitivo che possa omaggiare i grandi capolavori di Hollywood.

Naturalmente, per ottenere un cocktail di qualità e perfetto per essere sorseggiato in estate, è importante utilizzare degli alcolici di livello, sia che si tratti di vodka, di rum o di tequila. Coloro che volessero acquistare tali prodotti, possono fare riferimento ad alcune proposte presenti sul web, come nel caso dei migliori Mezcal disponibili su Tannico, per citare un’opzione. Una volta individuata la bottiglia che più soddisfa i propri gusti, non resterà che calibrare la giusta quantità degli ingredienti e dar vita ad un ottimo drink.

Come detto, la tendenza della moviexology prevede la preparazione di drink resi famosi proprio dal grande schermo e dalle pellicole che hanno fatto la storia. Fra gli esempi di maggior successo troviamo il “Vesper Martini” creato da Ian Fleming per la serie 007, il “White Russian” de “Il grande Lebowski” e il “Mai Tai”. Ci sono poi alcune invenzioni particolari come il drink “Eterna Giovinezza”, ispirato alla regina di Biancaneve e i Sette Nani, oppure il Lili Marlene, autentico omaggio alla star del cinema Marlene Dietrich. Infine, ecco altri esempi come la “Bionda di Alfred”, ispirato ai film di Hitchcock, e il famoso LattePiù (Arancia Meccanica).

Gli abbinamenti più indicati per un aperitivo estivo

Ora che si è conoscenza di quali sono i migliori cocktail per un aperitivo estivo, è importante concentrarsi su un altro aspetto, ovvero l’abbinamento con il cibo. In questo caso, per quanto riguarda gli antipasti, si consigliano abbinamenti come il Vesper Martini con i frutti di mare e il White Russian con il salmone affumicato. Il “Mai Tai”, invece, è perfetto per gli amanti del sushi, mentre chi vuole un piatto tradizionale può sempre ripiegare sulla famosa bruschetta, che si sposa a meraviglia con i vini classici e il prosecco. Infine, chi ama la freschezza adorerà cocktail come il Moscow Mule e il Mojito.