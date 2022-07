Cinghiali, Testa difende abbattimenti con l’arco: «Efficace e non turba il bioritmo dell’animale»

(ACRA) – Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa ha partecipato a un summit sulla complessa problematica legata all’emergenza cinghiali sul territorio, che is è svolto a Bolognano, promosso dal primo cittadino Guido Di Bartolomeo. Nel corso dell’incontro è emersa la proposta, avanzata dal direttore generale della Asl di Pescara, di creare una cabina di regia che sia in grado di fronteggiare le esigenze e le istanze dei territori nella loro totalità.

Testa è intervenuto sulle novità introdotte dalla Regione soffermandosi in particolare sulla modalità di abbattimento mediante il tiro con l’arco, evidenziandone le prerogative. «E’ una metodica che si può applicare – ha spiegato il consigliere regionale – è efficace e presenta vantaggi per la fauna poiché la silenziosità dello strumento non va a turbare il bioritmo e, dunque, il benessere animale. Non a caso, tale scelta è suffragata dal parere favorevole dell’Ispra. Rivolgo un invito alle associazioni di categoria facenti parte dei comitati di gestione degli Atc (ambiti territoriali di caccia) affinché collaborino sempre al meglio con le istituzioni al fine di riuscire a contemperare le necessità di tutti».

Quanto al timore sul diffondersi della peste suina africana, Testa ha rassicurato: «A oggi gli uffici regionali competenti affermano con certezza l’assenza di carcasse contagiate nel territorio abruzzese». Domani, mercoledì 13 luglio, l’assessore regionale alle Politiche agricole Emanuele Imprudente e il consigliere Testa incontreranno nella sede del Consiglio regionale, a Pescara, alcuni titolari delle aziende agricole del territorio di Bolognano per affrontare il tema dei risarcimenti dei danni alle coltivazioni. (com/red)