Civil Protect, la Guardia di Finanza presente alla fiera internazionale della Protezione civile

Anche la Guardia di Finanza sarà presente alla ottava edizione di Civil Protect, fiera internazionale per la protezione civile, antincendio ed emergenza, che si terrà dal 14 al 16 marzo presso Fiera Bolzano.

Nello spazio espositivo riservato alle Fiamme Gialle i visitatori potranno incontrare gli specialisti del Corpo impegnati nel concorso alle attività di protezione civile, nel soccorso in montagna e nella ricerca di persone scomparse ed avere una panoramica dei mezzi terrestri, aerei e navali e dei materiali impiegati nel corso di tali delicate operazioni.

Un focus particolare sarà dedicato ai percorsi addestrativi dei finanzieri impiegati nei comparti specialistici, con la presenza di istruttori del Centro di Aviazione di Pratica di Mare e della Scuola Nautica di Gaeta, reparti della Guardia di Finanza che curano la formazione dei piloti e degli equipaggi delle unità navali del Corpo.

Chi vorrà, potrà cimentarsi con il pilotaggio di un moderno elicottero AW 169 o con un inseguimento in alto mare, a bordo di una delle vedette veloci che pattugliano quotidianamente il Mar Mediterraneo, disimpegnando le funzioni di Polizia del mare affidate al Corpo.

Verranno, infatti, installati due simulatori di volo e due simulatori di navigazione, in grado di riprodurre fedelmente gli scenari operativi che impegnano ogni giorno i finanzieri su tutto il territorio nazionale.

Nella giornata di sabato, i militari del Soccorso Alpino e della Sezione Aerea di Bolzano saranno impegnati in due dimostrazioni dinamiche, previste per le ore 11:00 e per le ore 16:30 nell’area scoperta della Fiera, con l’impiego di un elicottero, dal quale verrà eseguita una calata al verricello di un tecnico di elisoccorso e dei cani da ricerca, che individueranno e recupereranno un figurante.

Nella stessa giornata, i tecnici del soccorso alpino del Comando Provinciale di Bolzano saranno impegnati in una ulteriore simulazione di soccorso in condizioni climatiche estreme, all’interno della camera climatica terraXcube del NOI Techpark.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano vivere da vicino l’emozione di un’attività di soccorso, scoprendo le tecnologie e le competenze impiegate nelle missioni di emergenza.