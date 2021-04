Cluster di Agnone: studenti tutti negativi, si torna in aula

«Ad oggi contiamo quindici positivi ad Agnone. I tamponi effettuati dagli studenti, a seguito delle positività riscontrate giovedì scorso, sono risultati tutti negativi. E ci sono state anche quattro guariti e riammessi in comunità». Inizia così l’aggiornamento settimanale sulla situazione pandemica sul suolo comunale ad opera del sindaco Daniele Saia.

Quando il cluster sembrava ormai destinato a spegnersi, una improvvisa risalita dei contagi, probabilmente da ricondurre a qualche festeggiamento di troppo durante il periodo pasquale. Ora però la situazione sembra essere di nuovo sotto controllo. «I cluster dai quali sono scaturite le nuove positività erano già noti alle autorità sanitarie e al Comune. – continua il sindaco di Agnone – Possiamo dire che sono circoscritti. Abbiamo provveduto immediatamente a disporre i tamponi a tutti gli studenti delle due classi poste in didattica a distanza per meri scopi precauzionali, in modo tale da tranquillizzare sia le famiglie direttamente interessate che il resto della popolazione. Per fortuna i tamponi sugli studenti sono risultati tutti negativi e quindi, già nei prossimi giorni, la dirigente scolastica disporrà il rientro in aula delle classi e delle sezioni poste in didattica a distanza».

Buone notizie, dunque, per quanto riguarda la situazione epidemiologica sul territorio comunale. Il sindaco Saia ha approfittato anche per dare delle informazioni aggiornate in merito alla campagna vaccinale. «Le vaccinazioni sono state eseguite sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato, per i richiami e per le prime dosi nei soggetti fragili. – ha precisato il primo cittadino – Chiaramente continueranno le vaccinazioni anche nei prossimi fine settimana, per completare i soggetti fragili e inizieremo a pressare l’Asrem per quanto riguarda la categoria dei settantenni». Una battuta di arresto potrebbe arrivare dal mancato approvvigionamento di dosi, un’ipotesi che il sindaco vede come il fumo negli occhi.

«La campagna vaccinale prosegue spedita e ci auguriamo che si possa spingere sull’acceleratore sempre più per rendere i nostri territori Covid free. – ha chiuso il sindaco Saia – L’Alto Molise ha bisogno di rilancio economico e turistico, ma c’è necessità di mantenere un occhio sempre vigile sul sistema sanitario. Infatti, per incentivare i cittadini a restare nelle aree interne non devono assolutamente mancare i servizi essenziali come quello sanitario».