Cluster di Carunchio, il sindaco: «Rispettate le quarantene, i Carabinieri faranno controlli»

«Ho appena avuto la conferma che tutti i tamponi effettuati nella giornata di lunedì 19 aprile sono risultati negativi; le azioni messe in campo sono state giuste ed efficaci. Questa buona notizia ci fa ben sperare, ma non deve illuderci che il virus sia stato sconfitto».

Così Gianfranco D’Isabella, sindaco di Carunchio, in merito al cluster epidemiologico in paese, frutto probabilmente di comportamenti poco responsabili attuati durante il periodo pasquale.

«Faccio appello a tutte le persone messe in quarantena, ricordando che è vietato in maniera categorica di uscire di casa e incontrare altre persone, la vostra quarantena è stata comunicata dalla ASL anche ai Carabinieri che possono in qualsiasi momento verificarne il corretto svolgimento. – continua il sindaca – I soggetti in quarantena sono anche tenuti ad avere un comportamento responsabile soprattutto se in casa sono presenti persone negative, è consigliato l’uso dei dispositivo di protezione individuale e il distanziamento. Di contattare il medico curante se si presentassero sintomi riconducibili al covid-19. Nella giornata di ieri mi è stato comunque comunicato dal Dipartimento di prevenzione un nuovo caso di positività, questo caso non è legato ai precedenti e la persona in questione è in quarantena dal giorno 8 aprile e in nessun modo ha avuto contatti con persone esterne, il suo nucleo famigliare è stato sottoposto a verifica mediante tampone e tutte le persone sono risultate negative. I numeri di questa emergenza quindi sono i seguenti 195 tamponi eseguiti 169 tamponi negativi 26 tamponi positivi. Faccio i miei più sinceri auguri di pronta guarigione a tutti i miei concittadini e alle famiglie colpite dal Covid-19».