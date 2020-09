Cluster in una casa di riposo, 27 casi positivi al Covid

(ANSA) – CAMPOBASSO, 20 SET – Impennata di casi positivi al Covid-19 in Molise: sono 31 quelli registrati nelle ultime ore molti dei quali concentrati in un unico cluster, quello della Casa di riposo di Portocannone (Campobasso). In totale, stando ai dati diffusi nel pomeriggio dal direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano, la situazione riconducibile al cluster della Casa di riposo di Portocannone è la seguente: sette persone di Portocannone, sette a Termoli, tre di Guglionesi, due di Campomarino e due di San Giacomo degli Schiavoni, uno ciascuno di Casacalenda, Guardialfiera, Rotello, Palata, San Martino in Pensilis e Tavenna. Altri casi non riconducibili al cluster di Portocannone, si sono registrati a: uno a Baranello, uno a Venafro (Isernia), uno a Sant’Agapito (Isernia) oltre a un ricovero in malattie infettive. In totale in Molise i casi attualmente positivi sono 135. I pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono cinque, uno in terapia intensiva. (ANSA).

