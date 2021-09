Cocaina e hashish già suddivise in dosi, scattano le manette

Nello scorso fine settimana, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno tratto

in arresto un 35enne pescarese pluripregiudicato. L’uomo, nel corso di un controllo di routine effettuato lunga la centralissima Via Piave, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente – cocaina e hashish – già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio da destinare all’attività di spaccio nella zona “Merci” di Piazza Muzii, abitualmente frequentata, nelle serate estive e nei week-end, da ragazzi anche di giovanissima età. Con successiva perquisizione, effettuata presso l’abitazione, venivano rinvenuti ulteriori stupefacenti ed un bilancino elettronico di precisione. Complessivamente sono stati sequestrati 110 grammi tra cocaina, marjuana e sostanza da taglio per un valore – se immessa al consumo – superiore a 3.000 euro. Sulla scorta di tali risultanze, l’uomo veniva tratto in arresto e posto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione, giuste disposizioni del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Pescara, che richiedeva il giudizio direttissimo nei confronti dell’arrestato.