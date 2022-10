Cocaina e marijuana in casa, in manette un 42enne di Sant’Eusanio del Sangro

Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo di Atessa hanno arrestato nello stato di flagranza, un 42 di Sant’Eusanio del Sangro presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una di perquisizione eseguita presso il proprio domicilio, sono stati sequestrati 7,5 gr. di cocaina, 35 gr. di marijuana, materiale da taglio, peso e confezionamento, il tutto riconducibile allo stesso.

Il presunto responsabile, al termine degli accertamenti esperiti, è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Lanciano, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale e le valutazioni della posizione cautelare.