Cocaina in auto e hashish a casa, un arresto nel Chietino

Continuano i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I finanzieri della Tenenza di Ortona, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, anche per il contenimento del rischio da contagio COVID-19, hanno sequestrato in Francavilla al Mare 15 grammi di cocaina e 72 grammi di hashish ad un soggetto ortonese, già conosciuto dai militari per precedenti specifici a suo carico.

In particolare, nel corso del controllo su strada, è stato rinvenuto un quantitativo di circa 10 grammi di cocaina, occultata all’interno dell’autovettura. Successivamente, con l’ausilio delle unità cinofile di Pescara, è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione del soggetto, rinvenendo ulteriori 5 grammi circa di cocaina e 72 grammi di hashish.



Nella circostanza è stato determinante lo straordinario fiuto del cane “Esco”, che è riuscito ad individuare lo stupefacente occultato in un locale condominiale adibito a magazzino.

La Procura della Repubblica di Chieti, prontamente informata, disponeva gli arresti domiciliari del soggetto.

Il risultato di servizio conferma la costante presenza del Corpo sul territorio della Provincia, in perfetta sinergia con le altre Forze di Polizia e in piena aderenza alle direttive emanate dal Prefetto.